Ветерану Великой Отечественной войны из Ростова-на-Дону вручили орден Красной Звезды спустя 76 лет после указа о награждении

/Великая Победа/

Ветерана Великой Отечественной войны Чирец Андрея Григорьевича из Ростова-на-Дону в торжественной обстановке наградили орденом Красной Звезды за мужество и героизм, проявленные при форсировании р. Одер в марте 1945 года.

Заслуженная награда нашла своего обладателя спустя 76 лет после окончания Великой Отечественной войны благодаря кропотливой работе сотрудников военного комиссариата Ростовской области, которые с помощью Главного управления кадров Министерства Обороны РФ установили факт награждения Андрея Григорьевича.

Орден Красной звезды ветерану вручил начальник войск противовоздушной обороны и авиации Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Владимир Дятлов.

Во дворе дома Андрея Григорьевича военный оркестр исполнил песни военных лет, а военнослужащие роты почетного караула ЮВО прошли торжественным маршем под окнами ветерана.

На мероприятии присутствовали представители военного комиссариата Ростовской области, районной администрации.

Андрея Григорьевича, уроженца с. Вичин Луненецкого района Пинской (Брестской) области, призвали на фронт Лунинецким РВК Белорусской ССР. Он был наводчиком станкового пулемета 1-й пулеметной роты 920-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии.

Под ураганным артиллерийско-минометным обстрелом противника Андрей Григорьевич успешно форсировал реку Одер, сохранив в полной боевой готовности материальную часть станкового пулемета. При достижении западного берега реки прикрывал переправу, отражая своим огнем неоднократные контратаки противника. За период проведенной операции по расширению плацдарма и взятию города Лебус на западном берегу реки Одер Чирец Андрей Григорьевич огнем станкового пулемета уничтожил более 16 гитлеровцев, проявив при этом мужество и бесстрашие.

Чирец Андрей Григорьевич был награжден орденом Красной Звезды приказом командира 247-й стрелковой дивизии №024/н от 24 марта 1945 года.

В бою был тяжело ранен в левую ногу, отправлен на излечение в госпиталь, но награду так и не получил. После войны проживал и работал в г. Херсон. С 2001 года – в Ростове-на-Дону.

Так закрывается еще одна страница в истории Великой Отечественной войны, но работа по розыску неврученных наград ее участникам продолжается. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа