КАЗАКИ ГЕЛЕНДЖИКА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ 9 МАЯ В МОСКВЕ

/Великая Победа/

Всего в составе парадных расчетов по главной площади России пройдут более 100 представителей кубанского казачества.

Для подъесаула Александра Радуцы, старших вахмистров Александра Ежова, Федора Татаурова и младшего вахмистра Игоря Филимонова уже сегодня начинается ответственный период.

С этого дня они и другие представители кубанского казачества начинают плотную подготовку к параду Победы, который должен пройти 9 мая на Красной площади в Москве .

Сегодня четыре геленджикских казака отбыли в Краснодар, откуда в составе краснодарской делегации отправятся на полигон Алабино в Подмосковье, где будут проходить сборы.

Для Александра Радуцы это уже будут вторая подготовка к ответственному мероприятию. В 2020-м они с коллегами с декабря учились чеканить шаг и ходить «коробкой». Но, к сожалению, из-за карантинных ограничений, казакам не удалось полным составом прошагать по брусчатке Красной площади.

- Ежедневно по четыре часа мы тренировались: по сорок минут стояли, не шевелясь, синхронно маршировали, учились держать правильно голову и прочее. Непросто было. В этом году времени меньше на подготовку, но участники уже опытные. Уверен, все пройдет отлично, - рассказал подъесаул.

Желаем представителям геленджикского казачества успехов и с нетерпением ждем их на экранах телевизоров во время трансляции парада Победы.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик