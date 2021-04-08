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В станице Вёшенской дочери фронтовика Константина Закутенко вручили удостоверение к медали «За боевые заслуги»

Сотрудники военного комиссариата Шолоховского, Боковского, Верхнедонского и Кашарского районов передали удостоверение к медали «За боевые заслуги» Меркуловой Валентине Константиновне, дочери умершего заместителя политрука взвода конной разведки 1178-го стрелкового полка красноармейца Закутенко Константина Евсеевича.

Константин Евсеевич был призван на фронт Вешенским РВК Ростовской области в феврале 1942 г. За отличное выполнение боевых заданий по осуществлению связи между соседними подразделениями был представлен к Правительственной награде медали «За боевые заслуги». После войны трудился ветеринаром в сельском хозяйстве в Вешенском районе Ростовской области.

Также Константин Евсеевич был награжден орденом Отечественной войны II степени. Умер в 1985 году, так и не узнав о своем награждении.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Великая Победа

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