"ДЕНЬ ПОБЕДЫ" ПОНЕСЛОСЬ ПО ДВОРАМ ГЕЛЕНДЖИКА

/Великая Победа/

Второй год подряд накануне главного праздника страны на курорте проходят концерты во дворах.

Сегодня первые песни военных лет прозвучали во дворе дома по ул. Сурикова. Исполнили их солисты Дворца культуры Геленджика. В репертуаре - исключительно любимые поколениями композиции: "Малая земля", "Минуты тишины", "Катюша" и многие другие. Завершила получасовой концерт песня-визитка праздника "День Победы".

Первый из 13 запланированных концертов геленджичане встретили очень тепло, с удовольствием подпевали солистами, а малыши, проникнувшись предпраздничной атмосферой, даже водили хороводы.

Подобные миниконцерты пройдут еще в семи микрорайонах Геленджика, а также у домов ветеранов.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик