/Великая Победа/
Главное из выступления Владимира Путина на Параде Победы
- День Победы всегда будет для России священным.
- Этот праздник наш по праву.
- Преклоняемся перед ветеранами.
- Только вместе можно достичь казалось бы невозможного.
- Исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории.
- Враг хотел уничтожить нас как государство, как нацию.
- Советский народ вынес нацизму исторический приговор.
- Многое из идеологии нацистов, одержимых теорией о своей исключительности, повторяется: сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать преступников.
- Россия последовательно отстаивает международное право, но защищает суверенитет.
- Слава народу-победителю!
Источник: Телеграм-канал
Категория: Новости / Великая Победа