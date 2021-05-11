Главное из выступления Владимира Путина на Параде Победы

/Великая Победа/

- День Победы всегда будет для России священным.

- Этот праздник наш по праву.

- Преклоняемся перед ветеранами.

- Только вместе можно достичь казалось бы невозможного.

- Исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории.

- Враг хотел уничтожить нас как государство, как нацию.

- Советский народ вынес нацизму исторический приговор.

- Многое из идеологии нацистов, одержимых теорией о своей исключительности, повторяется: сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать преступников.

- Россия последовательно отстаивает международное право, но защищает суверенитет.

- Слава народу-победителю!

Источник: Телеграм-канал