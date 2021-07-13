Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили арсенал гранат времен ВОВ

/Великая Победа/

В понедельник, 12 июля, специалисты группы ведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Можайском городском округе.

Заместитель начальника поисково-спасательного отряда Олег Совенков рассказал, что местные жители обнаружили склад гранат РГД-33, М-39 и тротиловых шашек времен ВОВ.

«В лесополосе в районе 108-го километра трассы М-1 около деревни Язёво городского округа Можайск был обнаружен схрон диверсионной группы времен Великой Отечественной войны. В одном месте были обнаружены десятки гранат и тротиловых шашек», - сообщил Олег Совенков.

Заместитель начальника также добавил, что в тот же день были обнаружены еще несколько боеприпасов.

«Также на мусорном полигоне «Храброво» был найден артиллерийский снаряд калибра 105-мм, а недалеко от деревни Сивкино местные жители обнаружили минометную мину. Все боеприпасы были перевезены в заброшенный карьер, после чего были обезврежены, согласно инструкции», - заключил Олег Совенков.

Источник: Мособлпожспас Отдел организации работы со СМИ