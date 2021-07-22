Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели тренировку эпизода военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ России

/Великая Победа/

Личный состав десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провёл тренировку эпизода военно-спортивного праздника ко Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Военнослужащие морской пехоты принимают участие в динамическом показе боевых возможностей береговых войск флотилии в прибрежной полосе Каспийского моря.

В ходе тренировок «чёрные береты» отрабатывают высадку морского десанта на необорудованное побережье с десантных катеров (ДК) проекта 11770 типа «Серна» на штатной технике – бронетранспортерах БТР-70М и БТР-82А способом на плав. Морские пехотинцы осуществляют захват плацдарма, подойдя к берегу на быстроходных лодках подавить огневые точки противника и дать возможность основным силам десанта высадится на берег с минимальными потерями.

После покидания твиндека ДК бронетранспортеры преодолевают порядка 200 м водной преграды, при этом ведут огонь из крупнокалиберных пулеметов по условному противнику на берегу.

Свое мастерство десантирования и маневрирования на воде морские пехотинцы продемонстрируют для зрителей 25 июля в День ВМФ России на набережной г. Каспийска. Бой за высадку, захват плацдарма на берегу традиционно будет самым зрелищным эпизодом военно-спортивного праздника.

До начала тренировок на воде водители бронетранспортеров прошли специальную подготовку на тренировочных комплексах, полигонах и автодромах. Освоили в совершенстве управление боевыми машинами на суше и в воде.

В тренировках задействовано более 100 военнослужащих подразделений морской пехоты и около 25 единиц штатной колёсной, специальной и боевой техники, стоящей на вооружении береговых войск КФл.

Подготовка к празднованию Дня ВМФ проходит при строгом соблюдении комплекса мер противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции, направленных на сохранение жизни, здоровья военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

100 процентов личного состава экипажей кораблей и судов КФл заблаговременно провакцинированы двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). Весь личный состав в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены, все участники праздничных мероприятий находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

На всех кораблях и причальных зонах на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия для исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний, включающие организацию входного контроля с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории.

Торжественные мероприятия 25 июля с.г. также пройдут при соблюдении комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер – подразделения РХБ защиты ЮВО выполнят дезинфекцию всех площадок проведения и мест сбора участников и зрителей праздника, будет организован барьерный контроль, масочный режим, всем гостям проверят температуру.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев