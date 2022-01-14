/Великая Победа/
Подарки и внимание - ветеранам от депутата!
Депутат Госдумы Иван Демченко обратил внимание: "Несмотря на то, что новогодние выходные завершены, следует продолжить уделять внимание ветеранам. Они нуждаются в нашей постоянной заботе."
Активисты движения «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» навестили участника войны анапчанку Тамару Андреевну Белугину и помогли ей по хозяйству.
Также ветерану вручены подарки и переданы теплые слова от депутата Демченко.
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Категория: Новости / Великая Победа