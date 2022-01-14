Подарки и внимание - ветеранам от депутата! 

/Великая Победа/

Депутат Госдумы Иван Демченко обратил внимание: "Несмотря на то, что новогодние выходные завершены, следует продолжить уделять внимание ветеранам. Они нуждаются в нашей постоянной заботе."

Активисты движения «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» навестили участника войны анапчанку Тамару Андреевну Белугину и помогли ей по хозяйству.

Также ветерану вручены подарки и переданы теплые слова от депутата Демченко.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума

#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон

#славянскийрайон

#единаяроссия #краснодарскийкрай

#избирательныйкруг48