«ВНУКИ» почтили память Героя Советского Союза Николая Медведева

/Великая Победа/

В рамках проекта «Чужих героев не бывает» волонтеры движения привели могилу ветерана в порядок, возложили цветы и зажгли свечу памяти.

22 июня, в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны, на Кунцевском кладбище активисты международного общественного движения «ВНУКИ» почтили память Героя Советского Союза Николая Яковлевича Медведева, Почётного гражданина города Николаева (УССР). По просьбе родственников Героя, проживающих на Украине, волонтеры совершили уборку могилы, помыли памятник и ограду, удалили траву, подкрасили ограду, возложили цветы и зажгли свечу памяти.

Николай Яковлевич служил матросом в военно-морском флоте с сентября 1941 года. Во второй половине марта 1944 года он вошёл в состав десантной группы, задачей которой было отвлечение немецких сил и облегчение удара советских войск в ходе освобождения города Николаева, являвшегося частью Одесской операции.

После высадки в морском порту Николаева отряд в течение двух суток отбил 18 атак противника, уничтожив около 700 гитлеровцев. В этих боях геройски погибли почти все десантники, а сам Медведев был ранен и отправлен в госпиталь. За этот подвиг его удостоили звания Героя Советского Союза.

Напомним, что 9 мая 2022 года движение «ВНУКИ» дало старт проекту «Чужих героев не бывает» - в его рамках родственники Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие далеко от места их захоронения, могут направить просьбу убраться на могиле ветерана. А движения «ВНУКИ» направит туда своих активистов для выполнения этой благой миссии.

«К нашему движению уже присоединились неравнодушные граждане, проживающие не только в разных уголках России, но и в странах бывшего Советского Союза. Они будут рады откликнуться на просьбу от родственников погибших за нашу свободу ветеранов войны. Ведь, действительно, чужих героев не бывает – они все сражались против этого абсолютного зла до победного конца. Мы помним, чтим и гордимся», - сказала глава «ВНУКОВ» Татьяна Поп.