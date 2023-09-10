Депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями выразил соболезнования по случаю скорбной даты России - Дня солидарности в борьбе с терроризмом

/Великая Победа/

Депутат напомнил, что история уже неоднократно показывала нам - жертвами преступников, стремящихся подчинить себе мирное население, становятся дети.

В 2004 году произошел захват заложников в школе № 1 города Беслана, совершённый террористами утром 1 сентября.

Он длился в течение двух с половиной дней. В заминированном здании удерживали более 1100 заложников.

Иван Иванович выразил соболезнования тем, кто принял на себя боль утраты в том сентябре, отметив, что проявления фашизма и терроризма и сейчас есть в современном мире. В эти дни жертвами неонацистов становятся дети соотечественников.



Также депутат призвал к поддержке бойцов, которые сейчас на рубежах защищают от террористов мирное население новых регионов России.



Вечная Память детям, ставшим жертвами терроризма.