Депутат Госдумы Иван Демченко: ветеранские организации  объединяют все поколения патриотов 

/Великая Победа/

В каждом районе Кубани действуют ветеранские организации, которые в течение многих лет объединяют патриотов - проводят круглые столы, встречаются с молодежью, помогают землякам.

Здесь понимают о важности патриотического воспитания молодого поколения, изучения истории Родины, сохранения мира. Ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий воспитывают молодежь на примерах подвигов своих земляков, героев сегодняшних дней, участников специальной военной операции.

Депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко поддерживает традиции муниципалитетов - вести патриотическую работу в сотрудничестве с ветеранскими организациями.

От Ивана Ивановича в канун 9 мая оказана помощь районными советам ветеранов избирательного округа в размере 100 тысяч рублей каждой организации.