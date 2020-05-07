Встречайте, крок-мадам!
Да, да, это он, хоть и она, классический французский завтрак.
#Доброеутро! Ну раз мы не можем поехать во Францию, пусть она приходит к нам.
Что такое крок-мадам? Это хрустящий сэндвич в шляпе, а есть еще крок-месье, он без шляпы.
В общем оказалось, что отличие только в жареном яйце.
Этот красавчик #моизавтраки отправляется на #ksenjaphoto_breakfast от @ksenja_chumakova.
А вот вам рецептик:
- Два кусочка хлеба
- Сыр
- Ветчина (можете заменить на то, что есть у вас, у нас была Венская колбаса) Дижонская горчица
- Соус бешамель (не пугайтесь, это всего лишь сливочное масло, мука, молоко. У меня так он остался от лазаньи, которую мы готовили вчера)
- Сливочное масло
- Яйцо
Берем два кусочка хлеба, один мажем горчицей (можно горчичным соусом), другой соусом бешамель. Второй посыпаем тертым сыром, сверху кладем ветчину. Закрываем бутерброд кусочком с горчицей. Обжариваем на сливочном масле. Разогреваем духовку до 200°.
Горячий бутерброд сверху смазываем бешамель, посыпаем тертым сыром и в духовку на 7 минут. Перед подачей сверху кладем поджареное яйцо.
Автор: Наталья Штыкова
Категория: Новости / Вкусное утро