Встречайте, крок-мадам!

/Вкусное утро/

Да, да, это он, хоть и она, классический французский завтрак.

#Доброеутро! Ну раз мы не можем поехать во Францию, пусть она приходит к нам.

Что такое крок-мадам? Это хрустящий сэндвич в шляпе, а есть еще крок-месье, он без шляпы.

В общем оказалось, что отличие только в жареном яйце.

Этот красавчик #моизавтраки отправляется на #ksenjaphoto_breakfast от @ksenja_chumakova.

А вот вам рецептик:

- Два кусочка хлеба

- Сыр

- Ветчина (можете заменить на то, что есть у вас, у нас была Венская колбаса) Дижонская горчица

- Соус бешамель (не пугайтесь, это всего лишь сливочное масло, мука, молоко. У меня так он остался от лазаньи, которую мы готовили вчера)

- Сливочное масло

- Яйцо

Берем два кусочка хлеба, один мажем горчицей (можно горчичным соусом), другой соусом бешамель. Второй посыпаем тертым сыром, сверху кладем ветчину. Закрываем бутерброд кусочком с горчицей. Обжариваем на сливочном масле. Разогреваем духовку до 200°.

Горячий бутерброд сверху смазываем бешамель, посыпаем тертым сыром и в духовку на 7 минут. Перед подачей сверху кладем поджареное яйцо.

Автор: Наталья Штыкова