/Вкусное утро/

"Такая мелочь, такой пустяк, такая невинность… Я думала, одна конфетка не причинит вреда, но там внутри оказалась греховная сладкая начинка… Мягкая, как крем, она таяла… Господи, прости… Она таяла на языке и пытала, истязала удовольствием"

(фильм "Шоколад")

Сегодня не конфетка, но... ощущения теже, не зря это называется очень феерично

"Шоколадный фондан"

Нагреваем духовку до 200°

Берем 80г шоколада, добавляем к нему 50г кубики сливочного масла и растапливаем все это на водяной бане, 2 яйца взбиваем с 30г сахара. Смешиваем эти две массы венчиком, добавляем 30г просечнной муки. Три формочки смазываем сливочным маслом, посыпаем какао, выкладываем шоколодное тесто.

Выпекаем 5-7 минут, вынимаем из духовки, даем 3-5 минут отдохнуть. Выложить на тарелку, украсить веточкой мяты, сахарной пудрой и... мороженое, ванильное мороженое, как завершающий аккорд #вашаНата?

В следующий раз я попробую этот десерт сделать с чили, мне кажется это будет волшебно

Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием.

Автор - Наталья Штыкова