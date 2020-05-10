доброеутро - А ты умеешь готовить жирафа?

/Вкусное утро/

Однажды у меня спросили, а жирафа ты готовила?

А он на что похож?

Ну так себе вопросы рано утром, еще до чашечки кофе...Теперь я могу похвастаться, да жирафа я готовила. Вкусный зверь.

Готовим так:

5 яиц взбиваем с сахаром (100г) до пышной пены. Затем аккуратно вводим муку (200-250г) и разрыхлитель (1ч.л.). Затем отделяем от массы 1/3 и в неё добавляем какао, хорошо перемешиваем.

На противень, застеленный пергаментом, с помощью кондитерского мешка или просто ложкой выкладываем полоски теста с какао в виде рисунка, имитируя рисунок "жираф". В отверстия выкладываем светлое тесто, делаем прямоугольник.

Выпекаем в духовке при 180°, 10-12 минут.

Вынимаем, накрываем полотенцем и быстро заворачиваем в рулет.

Пока тесто остывает, делаем крем 250г маскарпоне взбиваем с 1/2 банки сгущенки.

Рулет остыл, разворачиваем, внутреннюю сторону рулета смазываем кремом, добавляем начинку по желанию (у меня клубника и маршмеллоу, но это могут быть любые ягоды, орехи, мармелад).

Рулет можно не украшать. Главное не смазывать его кремом сверху полностью, иначе эффект "жираф' спрячется.

Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием!

Автор: Наталья Штыкова