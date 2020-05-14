Булочку надо сварить!
Да, да! Сначала варим.
Знакомьтесь, Бейгл.
Почему-то, когда я начинала его готовить, я была уверена, что это американская версия бублика, ан нет.
Бейгл или бейгель — выпечка, изначально характерная для еврейской кухни, ныне распространенная во многих странах, в форме тора из предварительно обваренного дрожжевого теста. Происходит из Восточной Европы, откуда еврейские эмигранты принесли его в США и прочие англоязычные страны (Википедия)
У меня версия с творожным сыром, салатом, свежим огурчиком и малосольной рыбкой. Еще я думаю будет вкусно с творожным сыром и джемом, это мы попробуем в другой раз
Рецепт:
Молоко 250мл
Дрожжи 1 ч.л
Сахар 1 ст.л
Соль 0,5 ч.л
Мука 500 г
Оливковое масло 3 ст.л
Вода 1 л
Сода 1 ст.л
Мак для обсыпки
В половину теплого молока добавить 0,5 ст.л сахара и все дрожжи. Поставить в теплое место на 20 минут. Дрожжи должны начать работать.
В молоко с дрожжами добавляем остальные ингредиенты кроме воды и соды. Замешиваем тесто и ставим на 40 минут в теплое место, под пленкой. Тесто должно увеличиться в два раза.
Затем делим тесто на порционные кусочки, я делала по 65г каждый, из такой порции получилось 9 штук.
Делаем бублики, хорошо скрепляем. Я чуть закручивала жгутик, для красивых трещинок. Накрывает полотенцем и даем подойти минут 20.
В кипящую воду аккуратно добавляем соду. Будьте аккуратны и возьмите кастрюлю побольше, мода будет пениться. Каждый бублик варим в кипящей воде 30-60 секунд, они увеличатся в объеме. Выкладываем на кухонные полотенце, что бы стекла вода.
Перекладываем просохшие бублики на пергамент, посыпаем маком, выпекаем 20-25 минут, до румяной корочки при 180°.
Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием.
Автор: Наталья Штыкова
Категория: Новости / Вкусное утро