Булочку надо сварить!

/Вкусное утро/

Да, да! Сначала варим.

Знакомьтесь, Бейгл.

Почему-то, когда я начинала его готовить, я была уверена, что это американская версия бублика, ан нет.

Бейгл или бейгель — выпечка, изначально характерная для еврейской кухни, ныне распространенная во многих странах, в форме тора из предварительно обваренного дрожжевого теста. Происходит из Восточной Европы, откуда еврейские эмигранты принесли его в США и прочие англоязычные страны (Википедия)

У меня версия с творожным сыром, салатом, свежим огурчиком и малосольной рыбкой. Еще я думаю будет вкусно с творожным сыром и джемом, это мы попробуем в другой раз

Рецепт:

Молоко 250мл

Дрожжи 1 ч.л

Сахар 1 ст.л

Соль 0,5 ч.л

Мука 500 г

Оливковое масло 3 ст.л

Вода 1 л

Сода 1 ст.л

Мак для обсыпки

В половину теплого молока добавить 0,5 ст.л сахара и все дрожжи. Поставить в теплое место на 20 минут. Дрожжи должны начать работать.

В молоко с дрожжами добавляем остальные ингредиенты кроме воды и соды. Замешиваем тесто и ставим на 40 минут в теплое место, под пленкой. Тесто должно увеличиться в два раза.

Затем делим тесто на порционные кусочки, я делала по 65г каждый, из такой порции получилось 9 штук.

Делаем бублики, хорошо скрепляем. Я чуть закручивала жгутик, для красивых трещинок. Накрывает полотенцем и даем подойти минут 20.

В кипящую воду аккуратно добавляем соду. Будьте аккуратны и возьмите кастрюлю побольше, мода будет пениться. Каждый бублик варим в кипящей воде 30-60 секунд, они увеличатся в объеме. Выкладываем на кухонные полотенце, что бы стекла вода.

Перекладываем просохшие бублики на пергамент, посыпаем маком, выпекаем 20-25 минут, до румяной корочки при 180°.

Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием.

Автор: Наталья Штыкова