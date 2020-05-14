КРАСНОЕ ИЛИ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО?

/Вкусное утро/

Оладушкам всё равно.

Так что берем любое, вырезаем сердцевина и режем тоненькие кружочки с дырочкой в серединке, ну и посмотреть через дырочку не забудьте.

В миску наливаем кефир, насыпали 0,5ч.л. соды, щепотку соли, муки примерно 200-250г. Хорошо перемешиваем

Берем яблочко, обмакиваем в кефирное тесто и обжариваем на среднем огне с добавлением масла.

Корица, сахарная пудра, сгущенка, мед, сметана, джем и варенье, любой крем.

А с чем вкусно тебе?

Автор: Наталья Штыкова