Красиво или вкусно?

/Вкусное утро/

Вопрос, который мучает многих.

Я очень люблю когда на тарелке красиво, но и не буду кушать, если не вкусно. А вот моему мужу, как он говорит, все равно, будет ли полит соус полосочками, мороженое красивыми шариками, котлетки ровными и сверху украшены микрозеленью, ну и т.д.

Многие ругают и говорят, что невестке моей тяжело будет, типа сына приучила. Уж не знаю, но мне кажется должно быть и вкусно, и красиво.

Рецепт:

Овсянка (долгой варки) - 100г

Масло кокосовое - 12г

Мед - 25г

Белок одного яйца

Йогурт

Любые ягоды

Масло с медом растопить на слабом огне. Смешать с овсянкой. Белок взбить до пиков и аккуратно смешать с овсянкой.

Заполнить формочки для кексов, выложив корзиночку. Выпекать при 180° до румяности.

В остывшие корзинки выложить йогурт, делать это непосредственно перед подачей, можно йогурт подсластить. Украсить корзинку любимыми ягодами или фруктами.

Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием!

Наталья Штыкова