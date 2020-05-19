Красиво или вкусно?
Вопрос, который мучает многих.
Я очень люблю когда на тарелке красиво, но и не буду кушать, если не вкусно. А вот моему мужу, как он говорит, все равно, будет ли полит соус полосочками, мороженое красивыми шариками, котлетки ровными и сверху украшены микрозеленью, ну и т.д.
Многие ругают и говорят, что невестке моей тяжело будет, типа сына приучила. Уж не знаю, но мне кажется должно быть и вкусно, и красиво.
Рецепт:
Овсянка (долгой варки) - 100г
Масло кокосовое - 12г
Мед - 25г
Белок одного яйца
Йогурт
Любые ягоды
Масло с медом растопить на слабом огне. Смешать с овсянкой. Белок взбить до пиков и аккуратно смешать с овсянкой.
Заполнить формочки для кексов, выложив корзиночку. Выпекать при 180° до румяности.
В остывшие корзинки выложить йогурт, делать это непосредственно перед подачей, можно йогурт подсластить. Украсить корзинку любимыми ягодами или фруктами.
Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием!
Наталья Штыкова
Категория: Новости / Вкусное утро