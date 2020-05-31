Шоколад – это любовь, которую можно подарить самому себе
Соня Блюменталь.
Приготовим себе капельку любви, как обычно без всяких заморочек, ну кроме одной, это конечно по желанию, но!!! от всего сердца рекомендую все же чуть напрячься и купить какао в кондитерском магазине. Вот поверьте, когда вы попробуете, то поймете меня и не пожалеете. Именно с таким какао они реально будут шоколадным.
Рецепт:
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 2-3 ст.л.
Молоко - 250 мл
Мука - 150 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Какао - 3 ст.л.
Растительное масло - 2 ст.л.
Соль
Яйца, сахар и соль хорошо взбить. Затем добавить молоко и все хорошо перемешать.
Муку просеять, смешать с разрышлителем и какао.
Сухие ингредиенты соединить с жидким тестом.
Добавить в тесто растительное масло и хорошо все перемешать.
Выпекать на средних температурах на сухой сковороде.
Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием.
Автор: Наталья Штыкова
Категория: Новости / Вкусное утро