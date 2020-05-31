Шоколад – это любовь, которую можно подарить самому себе

/Вкусное утро/

Соня Блюменталь.

Приготовим себе капельку любви, как обычно без всяких заморочек, ну кроме одной, это конечно по желанию, но!!! от всего сердца рекомендую все же чуть напрячься и купить какао в кондитерском магазине. Вот поверьте, когда вы попробуете, то поймете меня и не пожалеете. Именно с таким какао они реально будут шоколадным.

Рецепт:

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 2-3 ст.л.

Молоко - 250 мл

Мука - 150 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Какао - 3 ст.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Соль

Яйца, сахар и соль хорошо взбить. Затем добавить молоко и все хорошо перемешать.

Муку просеять, смешать с разрышлителем и какао.

Сухие ингредиенты соединить с жидким тестом.

Добавить в тесто растительное масло и хорошо все перемешать.

Выпекать на средних температурах на сухой сковороде.

Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием.

Автор: Наталья Штыкова