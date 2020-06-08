Собачье печенье, или стереотипы из детства

/Вкусное утро/

Когда я была маленькой девочкой, у нас во дворе появилась необычная собаченка, вот именно собаченка.

Маленькая, черная, как уголек, но с небесно-голубыми глазами. Сказать, что это чудо было любимицей детей, да, и всех жителей дома - это ничего не сказать. Она играла с нами и в мяч, и прыгала в классики, и резиночки. А звали это чудо Галета, почему?! Этот вопрос меня мучает до сих пор... Но в моей голове Галета это собачье печенье, хотя история галет совсем другая...

Слово «галета» (galetta) в переводе с итальянского означает «корабельная». Так назывались сухие лепешки, которые вместо хлеба брали с собой в дальние походы моряки. Спустя какое-то время галетами стали называть сухари, специально приготовленные для морских и сухопутных экспедиций и путешествий. Слово «галета», как термин, подразумевающий выпечное сухое печенье, принят во всех странах, кроме Франции.

Французы в его звучании слышат старофранцузское gal, что значит валун, или голыш. Для них галеты - собирательное название нескольких национальных блюд, представляющих собой разновидность хлеба или блинов. Наиболее известное - похожая на блин тонкая лепешка, выпеченная из гречневой муки.

Ну, и очередной бум старушки галеты сейчас, все ппшники готовят и едят ее с разными начинками, а поскольку, как мы уже выяснили, мне милее всех кухонь мира итальянская, то и галета у меня на итальянский манер, но при этом полностью пп-вариант.

Галета с томатами, ароматными травами и сыром

Рецепт:

Цельнозерновая мука - 80г

Овсяная мука - 40г

Яйцо не большое - 1 шт

Йогурт или сметана - 50г

Оливковое масло для раскатки

Начинка:

Помидоры

Смесь итальянских трав или сухой базилик

Сыр (моцарелла или сулугуни)

Готовим тесто, вымешиваем, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник минимум на 30 минут. Я сделала вечером, а готовила утром, на завтрак.

Пекарскую бумагу смазать оливковым маслом, рассказать тесто в круг, тонко. В середину лепешки выложить порезанные помидоры, посыпать травой. Сверху уложить кусочками сыр. Края загнуть слегка заходя на начинку.

Выпекать при 180° до румяной корочки на сыре и готовности теста.

Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием!

Автор: Наталья Штыкова