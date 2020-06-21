Вишня в облаках

/Вкусное утро/

Кто там любит десерт без выпечки?

Так вот же он, нежный, вкусный, быстрый.

А кто любит вишню так, как люблю ее я? Этот десерт будет готов за 15 минут, прямо к завтраку, можно и заранее, тоже будет вкусно!

Нам понадобится:

Крекеры соленые - 150г

Сыр (творожный, филадельфия, маскарпоне) - 250г

Сливки 33% - 250г

Сахарная пудра - 120г

Вишня

Какао

Крекеры измельчаем до крошки. Сыр взбиваем с пудрой, затем добавляем сливки и взбиваем до легкой густоты.

Начинаем собирать десерт. В бокал выкладываем несколько чайных ложек измельченного печенья, затем половинки вишни без косточек, сверху покрываем кремом, посыпаем какао.

Вот и всё. С кофейком это просто нежное блаженство.

Готовим с любовью, кушаем с удовольствием

Автор: Наталья Штыкова