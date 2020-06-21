/Вкусное утро/

Вишня в облаках

Кто там любит десерт без выпечки?

Так вот же он, нежный, вкусный, быстрый.

А кто любит вишню так, как люблю ее я? Этот десерт  будет готов за 15 минут, прямо к завтраку, можно и заранее, тоже будет вкусно!

Нам понадобится:
Крекеры соленые - 150г
Сыр (творожный, филадельфия, маскарпоне) - 250г
Сливки 33% - 250г
Сахарная пудра - 120г
Вишня
Какао

Крекеры измельчаем до крошки. Сыр взбиваем с пудрой, затем добавляем сливки и взбиваем до легкой густоты.

Начинаем собирать десерт. В бокал выкладываем несколько чайных ложек измельченного печенья, затем половинки вишни без косточек, сверху покрываем кремом, посыпаем какао.

Вот и всё. С кофейком это просто нежное блаженство.

Готовим с любовью, кушаем с удовольствием

Автор: Наталья Штыкова

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Категория: Новости / Вкусное утро

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