Вишня в облаках
Кто там любит десерт без выпечки?
Так вот же он, нежный, вкусный, быстрый.
А кто любит вишню так, как люблю ее я? Этот десерт будет готов за 15 минут, прямо к завтраку, можно и заранее, тоже будет вкусно!
Нам понадобится:
Крекеры соленые - 150г
Сыр (творожный, филадельфия, маскарпоне) - 250г
Сливки 33% - 250г
Сахарная пудра - 120г
Вишня
Какао
Крекеры измельчаем до крошки. Сыр взбиваем с пудрой, затем добавляем сливки и взбиваем до легкой густоты.
Начинаем собирать десерт. В бокал выкладываем несколько чайных ложек измельченного печенья, затем половинки вишни без косточек, сверху покрываем кремом, посыпаем какао.
Вот и всё. С кофейком это просто нежное блаженство.
Готовим с любовью, кушаем с удовольствием
Автор: Наталья Штыкова
Категория: Новости / Вкусное утро