Как приготовить абрикосы с сыром?
Говорят, что если ты полюбил сыр с плесенью, маслины и коньяк, значит ты стареешь. Спорить не буду, но к маслинам пока привыкаю, а вот с остальным...особенно с сыром с плесенью.
Уже как то был рецепт с машиной, сегодня у нас абрикосы. И да, с сыром с плесенью. Вкусно? А вы попробуйте.
Берем зерновую булочку, обжариваем на гриле или просто сухой сковороде.
Абрикосы разрезаем пополам, выбираем косточку и обжариваем на гриле или сковороде внутреннец стороной. Ох как же красиво образуется корочка. Следим, что бы они просто "схватились", а мне превратились в кашу.
На обзареную булочку выкладываем теплые абрикосы, можно слегка посыпать коричневым сахаром, в моем случае это было лишним, поскольку абрикосы были очень сочные и сладкие. Сверху крошим сыр с плесенью. Если вы не хотите такой сыр, можно взять творожный.
Сыр я слегка подплавила горелкой, но это не обязательно.
Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием!
Автор: Наталья Штыкова
Категория: Новости / Вкусное утро