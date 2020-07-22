Как приготовить абрикосы с сыром?

/Вкусное утро/

Говорят, что если ты полюбил сыр с плесенью, маслины и коньяк, значит ты стареешь. Спорить не буду, но к маслинам пока привыкаю, а вот с остальным...особенно с сыром с плесенью.

Уже как то был рецепт с машиной, сегодня у нас абрикосы. И да, с сыром с плесенью. Вкусно? А вы попробуйте.

Берем зерновую булочку, обжариваем на гриле или просто сухой сковороде.

Абрикосы разрезаем пополам, выбираем косточку и обжариваем на гриле или сковороде внутреннец стороной. Ох как же красиво образуется корочка. Следим, что бы они просто "схватились", а мне превратились в кашу.

На обзареную булочку выкладываем теплые абрикосы, можно слегка посыпать коричневым сахаром, в моем случае это было лишним, поскольку абрикосы были очень сочные и сладкие. Сверху крошим сыр с плесенью. Если вы не хотите такой сыр, можно взять творожный.

Сыр я слегка подплавила горелкой, но это не обязательно.

Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием!

Автор: Наталья Штыкова