/Вкусное утро/

Назван незаменимый для организма продукт

Врач-диетолог из Испании Айтор Санчес назвал имбирь продуктом, незаменимым для организма человека, пишет испанская газета La Vanguardia.

По словам специалиста, имбирь снижает уровень сахара в крови и эффективен при укачивании. Для избавления от тошноты диетолог советует съесть имбирное печенье или выпить чай с имбирем.

Диабетикам следует употреблять этот продукт с осторожностью, поскольку имбирь повышает чувствительность к инсулину, предупредил эксперт.

Диетолог предостерег употреблять имбирь в большом количестве, так как он может вызвать проблемы с пищеварением. Если использовать продукт как специю, побочного действия можно избежать.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Вкусное утро

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