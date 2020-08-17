/Вкусное утро/
Назван незаменимый для организма продукт
Врач-диетолог из Испании Айтор Санчес назвал имбирь продуктом, незаменимым для организма человека, пишет испанская газета La Vanguardia.
По словам специалиста, имбирь снижает уровень сахара в крови и эффективен при укачивании. Для избавления от тошноты диетолог советует съесть имбирное печенье или выпить чай с имбирем.
Диабетикам следует употреблять этот продукт с осторожностью, поскольку имбирь повышает чувствительность к инсулину, предупредил эксперт.
Диетолог предостерег употреблять имбирь в большом количестве, так как он может вызвать проблемы с пищеварением. Если использовать продукт как специю, побочного действия можно избежать.
Источник: https://www.mk.ru/
Категория: Новости / Вкусное утро