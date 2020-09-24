Составлен рецепт безупречного хот-дога

/Вкусное утро/

Хот-дог – популярная уличная еда, но, как полагают многие, не очень полезная. Однако ее вполне можно превратить в диетическое блюдо, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

Своей популярностью хот-дог обязан, среди прочего, простоте приготовления. Он состоит из простых, хотя и не самых полезных ингредиентов ? пшеничной булки, сосиски и соусов: кетчупа, горчицы или майонеза. Врач-диетолог, автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян объяснила, что ради превращения хот-дога в полезный продукт не надо отказываться от этих компонентов, нужно лишь изменить их качество.

"Да, действительно хот-дог можно сделать очень полезным. Для этого желательно взять цельнозерновой хлеб вместо обычной булки. Также подойдет и простой хлеб на пшеничной муке, но с добавлением зерен подсолнечника, льняных зерен или отрубей", – рассказала Маргарита Арзуманян.

Подбирая сосиски для полезного хот-дога, обратите внимание на их состав, советует диетолог.

"Чтобы была сосиска полезная, нужна куриная сосиска или сосиска из индейки. Нужно читать этикетку сосисок и смотреть, что у них в составе. Если в составе куриной сосиски просто куриное мясо с добавлением специй, то замечательно. Если в составе есть консерванты, эмульгаторы и усилители вкуса, то лучше такое не брать", – пояснила Маргарита Арзуманян.

От привычных соусов все-таки придется отказаться из-за содержащейся в них соли, лучше заменить их другими приправами.

"В качестве соуса там обычно используются горчица и кетчуп. Их лучше заменить томатной пастой, в ней меньше соли. У нас самый главный фактор риска развития заболеваний – это избыточное потребление соли. Мы всегда исходим из того, чтобы соли было меньше. Просто перетертые помидоры есть в продаже, они менее соленые", – уточнила Маргарита Арзуманян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/