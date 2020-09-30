Мороженое или бульон? Как перец может оттенить блюдо

/Вкусное утро/

Красный, черный и белый перец – это одно и то же растение, а розовый – вообще не перец. Дегустатор специй Сергей Ежов рассказал в эфире радио Sputnik о том, чем и что перчить.

Перец горошком, какого бы цвета он ни был, это плод одного и того же растения. Исключение – так называемый розовый перец, который к перцу вообще не имеет никакого отношения, рассказал в интервью радио Sputnik дегустатор специй Сергей Ежов. Это плоды кустарника шинус, родственника кешью. Кстати, в больших количествах он может быть токсичен.

"Черный перец получают из недозревших плодов, они чернеют при ферментации, красный – это полностью вызревшие плоды, а белый – это полностью вызревшие ягоды красного перца, которые вымочили в воде, отшелушили и высушили. По сути, белый перец – это ядро без шкурки", – объяснил Сергей Ежов.

По его мнению, каждый вид перца подходит к разным блюдам, хотя не все так однозначно, как может показаться.

"Черный перец – универсальный, он не сильно острый, дает именно аромат и вкус. Если в куриный бульон добавить черный перец, он будет прибивать вкус нежной курицы и оттягивать акцент на себя. Если добавить белый, он сделает бульон пряным, но не оттянет, он более деликатный. Мороженое с клубникой и красным перцем – будет очень интересный вкус. Его можно в салаты добавлять вместо черного", – предложил Сергей Ежов.

Он отметил, что сам предпочитает использовать смесь черного и красного перцев – так получается более богатый аромат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/