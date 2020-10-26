/Вкусное утро/
А борщ чей?
Улыбнитесь: За борщ между Украиной и Россией разгорелась новая война... Минкульт Украины хочет, чтобы борщ включили в культурное наследие ЮНЕСКО.
Таким образом, активисты от культуры планируют «застолбить» данное вкуснейшее блюдо именно за Украиной и положить конец войне вокруг борща, которая началась после того, как в твиттере российского МИД появилось сообщение, что борщ – это «одно из популярнейших и любимых российских блюд».
Источник: Телеграм-канал - Ха-Ха новости
Категория: Новости / Вкусное утро