/Вкусное утро/

А борщ чей?

Улыбнитесь: За борщ между Украиной и Россией разгорелась новая война... Минкульт Украины хочет, чтобы борщ включили в культурное наследие ЮНЕСКО.

Таким образом, активисты от культуры планируют «застолбить» данное вкуснейшее блюдо именно за Украиной и положить конец войне вокруг борща, которая началась после того, как в твиттере российского МИД появилось сообщение, что борщ – это «одно из популярнейших и любимых российских блюд».

Источник: Телеграм-канал - Ха-Ха новости

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Категория: Новости / Вкусное утро

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