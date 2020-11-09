Сытно и быстро: оригинальный сырный хлеб

/Вкусное утро/

Время на приготовление: 20-30 минут

Необходимые продукты на 8 порций: 1 хлебная буханка, 300 г сыра моцарелла или другого мягкого сыра. Для овощного соуса: 1 зубчик чеснока, 1/2 лука, 1 перец халапеньо, 1/2 чашки (125 мл) кориандра, 1 банка (820 мл) томатов в собственном соку, сок лайма, соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Поместите хлеб на лист для выпечки на противне, сделайте в нем надрезы в виде решетки. Оптимальная глубина вхождения ножа — 5 см (достаточно глубоко, но не разрезая хлеб насквозь), размеры «ячеек» — 2 на 2 см или 2,5 на 2,5 см.

В разрезы залейте овощной соус. Готовится он проще простого: в блендере измельчите чеснок, лук и халапеньо, добавьте кориандр и томаты. Хорошенько взбейте смесь, но не доводите до состояния пюре — оставьте немного шероховатости в текстуре. Добавьте в массу сок лайма и лимонный сок по вкусу.

Поверх соуса добавьте в хлеб сыр: вставьте ломтики моцареллы или другого мягкого сорта прямо в разрезы. Чем больше вы любите сыр, тем большее его количество можно использовать. Накройте буханку фольгой и отправьте в духовку на 15-20 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще минут 10, пока верхушка не станет румяной и убийственно аппетитной. Блюдо подавайте к столу горячим, с пылу с жару — пока сыр тягучий.

Источник: https://paris.zagranitsa.com/article/4148/vkusnoe-utro-8-idei-dlia-krasivogo-i-sytnogo-zavtraka-v-parizhe