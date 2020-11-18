/Вкусное утро/

Ещё одно блюдо, знакомое всем с детства. Многие хозяйки экспериментируют с рецептами сырников (или творожников). Другие же считают, что классический вариант идеален.

Ингредиенты

500 г творога;

? чайной ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

2 столовые ложки муки;

1 яйцо;

30 г сливочного масла;

сметана или варенье — для подачи.

Приготовление

В глубокой миске разотрите вилкой творог. Добавьте к нему соль, сахар и муку, разбейте яйцо. Замесите тесто. Оно должно быть мягким, но не липнущим к рукам. Если творог слишком жирный и влажный и тесто никак не склеивается, добавьте ещё немного муки.

Из получившейся сырной массы сформуйте котлеты толщиной около 2 см. Обжаривайте сырники на сливочном масле около 5 минут с каждой стороны.

Подавать сырники лучше горячими, хотя и в остывшем виде они очень вкусные. Их можно посыпать сахарной пудрой или полить вареньем. Те, кому нравится менее сладкий вариант, едят сырники со сметаной.

Источник: https://lifehacker.ru/10-bljud-ehkonom-klassa-vkusno-bystro-i-polezno/?yrwinfo=1605694425721715-716331156031410276500107-production-app-host-man-web-yp-26