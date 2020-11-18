/Вкусное утро/

Сырники

Ещё одно блюдо, знакомое всем с детства. Многие хозяйки экспериментируют с рецептами сырников (или творожников). Другие же считают, что классический вариант идеален.

Ингредиенты

  • 500 г творога;
  • ? чайной ложки соли;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 2 столовые ложки муки;
  • 1 яйцо;
  • 30 г сливочного масла;
  • сметана или варенье — для подачи.

Приготовление

В глубокой миске разотрите вилкой творог. Добавьте к нему соль, сахар и муку, разбейте яйцо. Замесите тесто. Оно должно быть мягким, но не липнущим к рукам. Если творог слишком жирный и влажный и тесто никак не склеивается, добавьте ещё немного муки.

Из получившейся сырной массы сформуйте котлеты толщиной около 2 см. Обжаривайте сырники на сливочном масле около 5 минут с каждой стороны.

Подавать сырники лучше горячими, хотя и в остывшем виде они очень вкусные. Их можно посыпать сахарной пудрой или полить вареньем. Те, кому нравится менее сладкий вариант, едят сырники со сметаной.

Источник: https://lifehacker.ru/10-bljud-ehkonom-klassa-vkusno-bystro-i-polezno/?yrwinfo=1605694425721715-716331156031410276500107-production-app-host-man-web-yp-26

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Категория: Новости / Вкусное утро

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