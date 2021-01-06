/Вкусное утро/

Рождество – тихий уютный семейный праздник, в который так хочется домашнего тепла, добрых чудес, общения с самыми близкими и, конечно же, чего-нибудь вкусненького.

Рождество не отмечается с таким размахом, как Новый год, а это значит, что в рождественском меню актуальны простые и незатейливые блюда, но при этом сытные и приготовленные с душой и заботой. «Кулинарный Эдем» спешит рассказать вам, что приготовить на Рождество 2021, чтобы ваш праздник получился по-настоящему волшебным и был полон приятных впечатлений.

Что касается основного блюда, то особенно празднично на рождественском столе будут смотреться фаршированная утка в духовке или запеченный гусь. Пусть их приготовление не кажется вам слишком долгим и сложным – это совершенно не так. Ведь если подготовить птицу накануне и оставить ее мариноваться на ночь, в день праздника вам останется лишь нафаршировать ее и запечь, что займет совсем немного времени.

Источник: https://kedem.ru/holidays/chto-prigotovit-na-rozhdestvo-2021/