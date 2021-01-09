Вкусный и полезный перекус

/Вкусное утро/

Иногда между обедом и ужином хочется что-то перекусить. Да и диетологи не советуют делать между приёмами пищи слишком большой перерыв. Как приготовить вкусный полдник, чтобы порадовать себя и своих близких и фигуру не испортить?

Печёные яблоки

Хотите узнать, как сделать вкусные печёные яблоки в духовке? Этот рецепт для вас!

Ингредиенты:

Мёд – 400 г

Коричневый сахар – 100 г

Молотая корица – 50 г

Кислые яблоки – 12 шт.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Из яблок удаляем сердцевину. Противень для выпечки выкладываем фольгой. Размещаем на противне яблоки.

Смешиваем мёд, сахар и корицу и начиняем ими яблоки, заполняя отверстие. Ставим в духовку на полчаса. Перед подачей необходимо остудить!

Источник: https://2x2.su/news/eda/vkusnyy-i-poleznyy-perekus-retsepty-poldnikov-na-rabotu-i-v-shkolu.html