/Вкусное утро/
Вкусный и полезный перекус
Иногда между обедом и ужином хочется что-то перекусить. Да и диетологи не советуют делать между приёмами пищи слишком большой перерыв. Как приготовить вкусный полдник, чтобы порадовать себя и своих близких и фигуру не испортить?
Печёные яблоки
Хотите узнать, как сделать вкусные печёные яблоки в духовке? Этот рецепт для вас!
Ингредиенты:
- Мёд – 400 г
- Коричневый сахар – 100 г
- Молотая корица – 50 г
- Кислые яблоки – 12 шт.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Из яблок удаляем сердцевину. Противень для выпечки выкладываем фольгой. Размещаем на противне яблоки.
Смешиваем мёд, сахар и корицу и начиняем ими яблоки, заполняя отверстие. Ставим в духовку на полчаса. Перед подачей необходимо остудить!
Источник: https://2x2.su/news/eda/vkusnyy-i-poleznyy-perekus-retsepty-poldnikov-na-rabotu-i-v-shkolu.html
Категория: Новости / Вкусное утро