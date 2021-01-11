Здоровый завтрак
Правильное питание начинается со здорового завтрака. Поэтому не спешите наспех готовить бутерброды и запивать все это кофе. Уделите пять минут приготовлению вкусного завтрака и питайтесь правильно, без вреда для вашего здоровья.
Ставим сковородку на средний огонь и растопим немного сливочного масла. Вы также можете использовать оливковое масло, оно хорошо усваивается организмом, особенно утром.
Нарезаем цветную капусту на произвольные кусочки и отправляем в сковородку.
Обжариваем нашу цветную капусту 3-5 минут. Не забываем переворачивать лопаткой, чтобы наш завтрак не пригорел.
Разбиваем 3 куриных яйца в сковородку. Можно добавить соль и перец по вкусу.
Теперь нам нужно в сковороде все еще раз перемешать вместе с яйцами, чтобы у нас получился омлет.
Жарим наш здоровый и питательный завтрак еще 2-3 минуты. Обязательно постоянно помешиваем, чтобы яйца равномерно обжарились со всех сторон. Можно добавить половинку луковицы и немного лимонного сока. Готовый омлет с цветной капустой перекладываем на тарелку.
К омлету мы можем приготовить салат из свежих овощей: нарезаем огурец и помидор крупными кубиками, солим, перчим по вкусу и добавляем немного сметаны.
Ингредиенты:
Цветная капуста - 100 г.
Яйца - 3 шт.
Лук - 0,5 шт.
Сок лимона - 1 ч. л.
Масло сливочное - 10 - 15 г.
Помидор - 1 шт.
Свежие огурцы - 1 - 2 шт.
Сметана домашняя - 1 ст. л.
Соль добавить по вкусу
Перец черный молотый добавить по вкусу.
Источник: https://food.obozrevatel.com/osnovnyie-blyuda/zdorovyij-zavtrak.htm
Категория: Новости / Вкусное утро