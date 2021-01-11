Здоровый завтрак

/Вкусное утро/

Правильное питание начинается со здорового завтрака. Поэтому не спешите наспех готовить бутерброды и запивать все это кофе. Уделите пять минут приготовлению вкусного завтрака и питайтесь правильно, без вреда для вашего здоровья.

Ставим сковородку на средний огонь и растопим немного сливочного масла. Вы также можете использовать оливковое масло, оно хорошо усваивается организмом, особенно утром.

Нарезаем цветную капусту на произвольные кусочки и отправляем в сковородку.

Обжариваем нашу цветную капусту 3-5 минут. Не забываем переворачивать лопаткой, чтобы наш завтрак не пригорел.

Разбиваем 3 куриных яйца в сковородку. Можно добавить соль и перец по вкусу.

Теперь нам нужно в сковороде все еще раз перемешать вместе с яйцами, чтобы у нас получился омлет.

Жарим наш здоровый и питательный завтрак еще 2-3 минуты. Обязательно постоянно помешиваем, чтобы яйца равномерно обжарились со всех сторон. Можно добавить половинку луковицы и немного лимонного сока. Готовый омлет с цветной капустой перекладываем на тарелку.

К омлету мы можем приготовить салат из свежих овощей: нарезаем огурец и помидор крупными кубиками, солим, перчим по вкусу и добавляем немного сметаны.

Ингредиенты:

Цветная капуста - 100 г.

Яйца - 3 шт.

Лук - 0,5 шт.

Сок лимона - 1 ч. л.

Масло сливочное - 10 - 15 г.

Помидор - 1 шт.

Свежие огурцы - 1 - 2 шт.

Сметана домашняя - 1 ст. л.

Соль добавить по вкусу

Перец черный молотый добавить по вкусу.

Источник: https://food.obozrevatel.com/osnovnyie-blyuda/zdorovyij-zavtrak.htm