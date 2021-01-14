/Вкусное утро/

Рецепт омлета «по-гавайски» знаю уже давно.

Нравится тем, что омлет подается порционно и у него красивая форма. В идеале использовать ветчину, у меня в этот раз была копченая колбаса, тоже получилось неплохо. Ананасы придают пикантность и сочность. Удивите своих близких, приготовив на завтрак омлет «по-гавайски».

Обычно я жарила такой омлет на большой сковороде, очень понравилось готовить на электроблиннице.

Приготовить все необходимое, чтобы все было под рукой. Ветчину/колбасу и ананас нарезать кубиками, сыр натереть на мелкой терке.

Яйца разбить в глубокую миску, добавить ложку молока, взбить вилкой.

Сковороду смазать маслом, хорошо разогреть. Вылить яйца, разровнять, чтобы омлет везде был одинаковой толщины. Когда вся масса схватится, выложить половину колбасы и сыра.

Свернуть рулетом. Через несколько секунд можно снимать.

На омлет выложить кусочки ананаса, полить сметаной.

Для приготовления омлета потребуется:

Яйцо куриное - 4 шт.

Молоко - 2 ст.л.

Масло сливочное - 1 ст.л.

Ветчина или колбаса - 100 г

Сыр - 50 г

Сметана - 2 ст.л.

Ананас консервированный - 70 г

Подавать омлет «по-гавайски» в горячем виде.

Приятного аппетита.

Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/7689