Омлет «по-гавайски»
Рецепт омлета «по-гавайски» знаю уже давно.
Нравится тем, что омлет подается порционно и у него красивая форма. В идеале использовать ветчину, у меня в этот раз была копченая колбаса, тоже получилось неплохо. Ананасы придают пикантность и сочность. Удивите своих близких, приготовив на завтрак омлет «по-гавайски».
Обычно я жарила такой омлет на большой сковороде, очень понравилось готовить на электроблиннице.
Приготовить все необходимое, чтобы все было под рукой. Ветчину/колбасу и ананас нарезать кубиками, сыр натереть на мелкой терке.
Яйца разбить в глубокую миску, добавить ложку молока, взбить вилкой.
Сковороду смазать маслом, хорошо разогреть. Вылить яйца, разровнять, чтобы омлет везде был одинаковой толщины. Когда вся масса схватится, выложить половину колбасы и сыра.
Свернуть рулетом. Через несколько секунд можно снимать.
На омлет выложить кусочки ананаса, полить сметаной.
Для приготовления омлета потребуется:
Яйцо куриное - 4 шт.
Молоко - 2 ст.л.
Масло сливочное - 1 ст.л.
Ветчина или колбаса - 100 г
Сыр - 50 г
Сметана - 2 ст.л.
Ананас консервированный - 70 г
Подавать омлет «по-гавайски» в горячем виде.
Приятного аппетита.
Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/7689
Категория: Новости / Вкусное утро