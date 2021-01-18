Рецепты бодрящих завтраков специально для понедельника

/Вкусное утро/

Неделю нужно начинать правильно, именно поэтому эксперты советуют тщательно подбирать продукты для завтрака, которые могли бы обеспечить человеку бодрость и энергию на целый день.

Вкуснейшая и очень полезная тыква может стать дополнением к пшенной каше, например. Специалисты советуют почаще зимой налегать на тыкву, потому как она содержит в себе массу витаминов и минералов, которые способствуют нормальному пищеварению, а также укрепляют иммунитет и защищают человека от вирусов в межсезонье.

Рецепт такой каши довольно прост: отварить пшенную кашу на молоке, затем добавить в нее кусочки тыквы и потомить на медленном огне до того момента, пока тыква не станет мягкой.

Кстати, дополнить кашу вы можете сырниками, приготовленными на антипригарной сковороде без масла. Лучше всего муку заменить манной крупой, чтобы не набирать лишних калорий с самого утра.

Источник: https://hronika.info/medicina/91897-recepty-bodryaschih-zavtrakov-specialno-dlya-ponedelnika