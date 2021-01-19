/Вкусное утро/

Бодрящий завтрак - 2

Яйца всегда считались одним из полезных продуктов для завтрака, а в четверг они придадут вам сил и энергии на целый день вперед.

Чтобы как-то разнообразить свой завтрак и не кушать скучные яйца, вы можете нафаршировать их грибами.

Рецепт этого завтрака прост: пожарить с луком шампиньоны, дать им остыть и в это время отварить яйца, затем измельчить готовые грибы с желтками яиц в блендере и нафаршировать полученной смесью белки.

По желанию, фаршированные яйца можно посыпать измельченной зеленью. Кстати, в дополнение к такому завтраку отлично подойдут свежие помидоры, являющиеся природными антиоксидантами и отвечающими за нашу молодость, поэтому их обязательно нужно кушать.

Источник: https://hronika.info/medicina/91897-recepty-bodryaschih-zavtrakov-specialno-dlya-ponedelnika

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Категория: Новости / Вкусное утро

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