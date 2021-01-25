Отварной рис и салат «Мимоза» в новой интерпретации

/Вкусное утро/

Как отварить рис вы и сами знаете, а вот приготовление салата, в отличие от всем известного рецепта, немного отличается.

Самый главный и не полезный ингредиент «мимозы» — майонез, в данном рецепте отсутствует, а заменит его натуральный йогурт без добавок.

Чтобы не потратить много времени на приготовление слоеного салата, вы можете смешать все ингредиенты в пиале: репчатый маринованный лук, консервированная скумбрия или сайра, тертые вареные яйца и одна картофелина.

Сверху салат можно потрусить зеленью и тертым твердым сыром.

Источник: https://hronika.info/medicina/91897-recepty-bodryaschih-zavtrakov-specialno-dlya-ponedelnika/