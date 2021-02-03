Диетолог назвала продукты, которые помогут взбодриться

/Вкусное утро/

Чувство усталости и плохое настроение могут быть результатом неправильного питания. Почему это происходит и какие продукты помогут улучшить самочувствие, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Многим знакомо, казалось бы, беспричинное состояние усталости, угнетенности и дискомфорта – оно похоже на ощущения, появляющиеся в душном помещении, когда резко накатывает слабость и путаются мысли. На самом деле причиной может быть неправильное питание, из-за которого возникает дефицит веществ, влияющих на работу мозга. В интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, какие продукты необходимо включить в свой рацион, чтобы избежать таких проблем.

"Это, в первую очередь, продукты, содержащие холин. Его достаточно много в яичном желтке, в мясных продуктах, особенно много в баранине, есть и в овсянке, и в цветной капусте. Холин – это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса. Нужно есть продукты с витамином B12, содержание которого часто уменьшается с возрастом, появляются головокружения, состояние усталости. Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо – печень, красное мясо. Но все должно быть в меру. Если мы будем переедать, токсины, которые там содержатся, нейтрализуют всю пользу", – сказала Елена Соломатина.

Чтобы стимулировать работу головного мозга, важно не просто есть правильную пищу, но и правильно ее готовить, напомнила врач-диетолог.

"Необходимо питаться как можно более разнообразно, полезными продуктами. Не жарить их, а готовить на пару и использовать щадящую обработку, употреблять больше зелени, овощей, фруктов. И ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром. И тогда мы увидим реакцию организма и улучшение нашего состояния", – сказала Елена Соломатина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/