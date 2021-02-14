/Вкусное утро/

Салат из черной редьки с морковью

Салат из черной редьки с морковью - не только вкусный, но еще и мега полезный. Не знаю, как кто, а мы такие салаты предпочитаем есть с осени и аж до весны.

Чтобы они не докучали, меняю 1-2 ингредиента, иногда меняю виды заправок и таким образом и я, и все члены семьи пополняем свой организм минеральными веществами, микроэлементами и большим количеством витаминов. 

Черная редька имеет горьковатый вкус и не все решаются ее включать в свой рацион. Чтобы салат получился с приятным и нежным вкусом, необходимо сбалансировать контраст сладкого и горького, поэтому сладкая морковь является обязательным ингредиентом данного салата, так как идеально сочетается с горькой редькой.

Ингредиенты

Для приготовления салата из черной редьки с морковью понадобится:
черная редька - 2-3 шт.;
морковь - 2 шт.;
соль - по вкусу;
огурцы - 2-3 шт. (по желанию);
сладкий перец - 1 шт. (по желанию);
репчатый лук - 1/2 шт. (по желанию);
сметана - 4 ст. л.;
горчица - 1 ч. л.;
укроп, петрушка - по 2 веточки.

Источник: https://rutxt.ru/node/13252

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Категория: Новости / Вкусное утро

  1. Руслан 15.02.2021 00:45 Ответить
    Если уж даёте рецепты, то давайте и способ приготовления. Это не менее важно!
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