Салат из черной редьки с морковью
Салат из черной редьки с морковью - не только вкусный, но еще и мега полезный. Не знаю, как кто, а мы такие салаты предпочитаем есть с осени и аж до весны.
Чтобы они не докучали, меняю 1-2 ингредиента, иногда меняю виды заправок и таким образом и я, и все члены семьи пополняем свой организм минеральными веществами, микроэлементами и большим количеством витаминов.
Черная редька имеет горьковатый вкус и не все решаются ее включать в свой рацион. Чтобы салат получился с приятным и нежным вкусом, необходимо сбалансировать контраст сладкого и горького, поэтому сладкая морковь является обязательным ингредиентом данного салата, так как идеально сочетается с горькой редькой.
Ингредиенты
Источник: https://rutxt.ru/node/13252
Категория: Новости / Вкусное утро