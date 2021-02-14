/Вкусное утро/

Салат из черной редьки с морковью - не только вкусный, но еще и мега полезный. Не знаю, как кто, а мы такие салаты предпочитаем есть с осени и аж до весны.

Чтобы они не докучали, меняю 1-2 ингредиента, иногда меняю виды заправок и таким образом и я, и все члены семьи пополняем свой организм минеральными веществами, микроэлементами и большим количеством витаминов.

Черная редька имеет горьковатый вкус и не все решаются ее включать в свой рацион. Чтобы салат получился с приятным и нежным вкусом, необходимо сбалансировать контраст сладкого и горького, поэтому сладкая морковь является обязательным ингредиентом данного салата, так как идеально сочетается с горькой редькой.

Ингредиенты

Для приготовления салата из черной редьки с морковью понадобится:

черная редька - 2-3 шт.;

морковь - 2 шт.;

соль - по вкусу;

огурцы - 2-3 шт. (по желанию);

сладкий перец - 1 шт. (по желанию);

репчатый лук - 1/2 шт. (по желанию);

сметана - 4 ст. л.;

горчица - 1 ч. л.;

укроп, петрушка - по 2 веточки.

Источник: https://rutxt.ru/node/13252