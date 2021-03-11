Блинчики на завтрак. Пусть утро будет добрым!

/Вкусное утро/

Что поможет легко и приятно проснуться утром, встать, собраться и пойти на работу, в школу и по делам? Конечно же, вкусный завтрак!

Ингредиенты

2 шт. Крупных куриных яйца

600 мл. Молока

9 ст. л. Муки

2 ст. л. Сахара (без горки)

2-3 ст. л. Растительного масла

Сода

2 щепотки Соли

Ванилин

Выливаем молоко в чашу, в которой будем взбивать тесто для блинчиков. Добавляем туда два яйца. Чаша должна быть емкостью не менее 3 литров, иначе взбиваемая масса перельется через ее края.

К молоку можно добавить соду, но только в том случае, если оно начинает скисаться. Стоит сказать, что для приготовления блинов можно использовать несвежее молоко. При этом оно должно быть натуральным, то есть его срок годности не может превышать 7 суток. При использовании несвежего порошкового молока можно получить отравление.

Взбиваем наши продукты в течение 1 минуты на максимальной скорости.

Затем добавляем сахар. Потом - подсолнечное масло, муку, ванилин, соль.

В итоге у нас получается воздушное тесто.

Смазываем нашу сковороду подсолнечным маслом при помощи ватного диска и хорошо ее прогреваем.

Половником дозируем тесто для каждого блина и распределяем его по сковороде.

Когда края блинчика начнут слегка темнеть, его следует переворачивать.

Вторая сторона блина поджаривается около двух минут.

В конце жарки каждый блин можно промазать, по желанию, сливочным маслом. Очень хорошо блинчики, приготовленные по этому рецепту, сочетаются с медом, вареньем, сметаной. Для того, чтобы сэкономить время утром, тесто для блинчиков можно приготовить вечером и поставить на ночь в холодильник.

Источник: https://blinchikirecept.ru/page/bliny-na-moloke