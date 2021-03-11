Блинчики на завтрак. Пусть утро будет добрым!
Что поможет легко и приятно проснуться утром, встать, собраться и пойти на работу, в школу и по делам? Конечно же, вкусный завтрак!
Ингредиенты
- 2 шт. Крупных куриных яйца
- 600 мл. Молока
- 9 ст. л. Муки
- 2 ст. л. Сахара (без горки)
- 2-3 ст. л. Растительного масла
- Сода
- 2 щепотки Соли
- Ванилин
Выливаем молоко в чашу, в которой будем взбивать тесто для блинчиков. Добавляем туда два яйца. Чаша должна быть емкостью не менее 3 литров, иначе взбиваемая масса перельется через ее края.
К молоку можно добавить соду, но только в том случае, если оно начинает скисаться. Стоит сказать, что для приготовления блинов можно использовать несвежее молоко. При этом оно должно быть натуральным, то есть его срок годности не может превышать 7 суток. При использовании несвежего порошкового молока можно получить отравление.
Взбиваем наши продукты в течение 1 минуты на максимальной скорости.
Затем добавляем сахар. Потом - подсолнечное масло, муку, ванилин, соль.
В итоге у нас получается воздушное тесто.
Смазываем нашу сковороду подсолнечным маслом при помощи ватного диска и хорошо ее прогреваем.
Половником дозируем тесто для каждого блина и распределяем его по сковороде.
Когда края блинчика начнут слегка темнеть, его следует переворачивать.
Вторая сторона блина поджаривается около двух минут.
В конце жарки каждый блин можно промазать, по желанию, сливочным маслом. Очень хорошо блинчики, приготовленные по этому рецепту, сочетаются с медом, вареньем, сметаной. Для того, чтобы сэкономить время утром, тесто для блинчиков можно приготовить вечером и поставить на ночь в холодильник.
Источник: https://blinchikirecept.ru/page/bliny-na-moloke
Категория: Новости / Вкусное утро