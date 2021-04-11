/Вкусное утро/
Ингредиенты:
А кто сказал, что утром мясо нельзя?
Свинина с овощами в духовке.
Ингредиенты:
- свинина вырезка 0,8 кг
- картошка 8 шт
- помидоры 4 шт
- лук 3 луковицы
- сладкий перец 2 шт
- баклажан 1 шт
- морковь одна большая
Выкладываем мясо, нарезанное тонкими ломниками, затем сверху лук, морковь, картошка(можно заменить кабачком), сладкий перец. Потом баклажан и помидоры, порезанные кружками. При температуре 180 градусов выдерживаем 50 минут в духовке. Вынимаем и засыпаем тертым сыром твёрдых сортов и немног во вкусу майонез. Отправляем ещё на 10 минут в духовку. Соль-перец и приправы по вкусу.
Приятного аппетита!
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