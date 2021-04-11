А кто сказал, что утром мясо нельзя?

/Вкусное утро/

Свинина с овощами в духовке.

Ингредиенты:

- свинина вырезка 0,8 кг

- картошка 8 шт

- помидоры 4 шт

- лук 3 луковицы

- сладкий перец 2 шт

- баклажан 1 шт

- морковь одна большая

Выкладываем мясо, нарезанное тонкими ломниками, затем сверху лук, морковь, картошка(можно заменить кабачком), сладкий перец. Потом баклажан и помидоры, порезанные кружками. При температуре 180 градусов выдерживаем 50 минут в духовке. Вынимаем и засыпаем тертым сыром твёрдых сортов и немног во вкусу майонез. Отправляем ещё на 10 минут в духовку. Соль-перец и приправы по вкусу.

Приятного аппетита!