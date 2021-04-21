/Вкусное утро/

Яичный ролл (на завтрак)

Хотите сделать на завтрак что-то новое и необычное?

Тогда попробуйте яичный ролл по-корейски. Такой завтрак можно есть каждый день, меняя начинку, — всегда будет индивидуально и вкусно! Тем более готовить это блюдо из яиц достаточно просто, и набор продуктов подбирается по вкусу.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Яйца — 4 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Лук зеленый
  • Морковь
  • Масло растительное

Приготовление — 10 мин:

  • Как приготовить яичный ролл: Разбиваем яйца, солим, перчим. Смешиваем с нарезанной зеленью и морковью (сыром, ветчиной, сладким перцем, грибами).
  • На разогретую, смазанную растительным маслом сковороду, выливаем половник яичной смеси. Как сверху схватится, сворачиваем в ролл, но не до конца.
  • Свободное место снова заполним яичной смесью, уже половиной половника.
  • Как схватится блинчик, сворачиваем. И так поступаем со всеми яйцами. В конце добавим нагрев и подрумяним яичный ролл со всех сторон. Нарезаем острым ножом.
  • Яичный ролл готов. Приятного аппетита!
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Категория: Новости / Вкусное утро

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