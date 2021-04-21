Яичный ролл (на завтрак)

/Вкусное утро/

Хотите сделать на завтрак что-то новое и необычное?

Тогда попробуйте яичный ролл по-корейски. Такой завтрак можно есть каждый день, меняя начинку, — всегда будет индивидуально и вкусно! Тем более готовить это блюдо из яиц достаточно просто, и набор продуктов подбирается по вкусу.

Ингредиенты (на 2 порции): Яйца — 4 шт.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Лук зеленый

Морковь

Масло растительное