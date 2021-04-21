/Вкусное утро/
Яичный ролл (на завтрак)
Хотите сделать на завтрак что-то новое и необычное?
Тогда попробуйте яичный ролл по-корейски. Такой завтрак можно есть каждый день, меняя начинку, — всегда будет индивидуально и вкусно! Тем более готовить это блюдо из яиц достаточно просто, и набор продуктов подбирается по вкусу.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Яйца — 4 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Лук зеленый
- Морковь
- Масло растительное
Приготовление — 10 мин:
- Как приготовить яичный ролл: Разбиваем яйца, солим, перчим. Смешиваем с нарезанной зеленью и морковью (сыром, ветчиной, сладким перцем, грибами).
- На разогретую, смазанную растительным маслом сковороду, выливаем половник яичной смеси. Как сверху схватится, сворачиваем в ролл, но не до конца.
- Свободное место снова заполним яичной смесью, уже половиной половника.
- Как схватится блинчик, сворачиваем. И так поступаем со всеми яйцами. В конце добавим нагрев и подрумяним яичный ролл со всех сторон. Нарезаем острым ножом.
- Яичный ролл готов. Приятного аппетита!
Категория: Новости / Вкусное утро