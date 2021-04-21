Салат из зеленой гречки с кефиром

/Вкусное утро/

Зеленую гречку на завтрак есть так же полезно, как и ядрицу. Эффект похудения будет не хуже.

Ингредиенты: 1 ст. крупы, 100 мл 1% кефира, салат, руккола или шпинат по вкусу, оливковое масло для заправки.

Крупу варят 10 мин., снимают с огня и заливают 100 мл кефира. Насыпают порезанную зелень и заправляют оливковым маслом. Полезный и питательный завтрак готов.

Гречку каждое утро не едят, потому что через три дня это блюдо уже приедается, а через пять дней его и вовсе невозможно есть. Рекомендуют есть кашу натощак 2-3 дня, затем сделать перерыв также на три дня. Во время перерыва на завтрак едят, например, овсяную кашу или яйца в любом виде.

Источник: https://agronom.expert/posadka/ogorod/drugie-rasteniya/grechka/mozhno-li-est-na-zavtrak.html