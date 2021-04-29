В России выпущен первый органический иван-чай

/Вкусное утро/

Бренд «Майский» представил рынку органический иван-чай – первый в Российской Федерации. Он выращен в Вологодской области, с соблюдением всех требований к органической продукции.

Тренды на натуральное питание и здоровый образ жизни растут во всем мире. Их влияние стимулирует спрос среди населения на покупку полезных для организма продуктов. При этом покупатели обращают внимание не только на состав, но и на упаковку. Производители, упаковочные материалы которых не наносят вред природе и подлежат вторичной переработке, несомненно, имеют больше шансов завоевать уважение современной аудитории. Торговые сети готовы поддерживать товары с натуральным составом, поэтому все чаще предоставляют специальные полки для экопродукции.

«C января нынешнего года в России действует закон об органике, и компания МАЙ, которой принадлежит бренд «Майский», первой среди производителей получила сертификат. Наша команда в первую очередь ценит здоровье потребителя и заботится об окружающей среде, поэтому для нас так важно производить товары, соответствующие запросам покупателей. Нас уже поддержали крупнейшие маркетплейсы и торговые сети. Мы будем продолжать распространять культуру употребления органических напитков и формировать полезные тренды в питании», - отметила лидер бренда «Майский» Екатерина Фонова.

Потребители могут узнать об органическом составе данного продукта не только благодаря маркировке. Дизайнеры творчески подошли к оформлению информации о напитке. Штрихкод на упаковке повторяет силуэт кипрея узколистного, из которого произведен иван-чай, а состав напечатан зеленым цветом.