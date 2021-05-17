/Вкусное утро/

Почему нам нравится жирная пища, секс и спорт

Тягу людей к калорийной пище, сексуальному наслаждению, тренировкам и многим другим приятным вещам можно объяснить с культурологической, исторической или психологической точки зрения.

Однако профессор неврологии в книге «Мозг и удовольствия» опирается на биологический подход.
Человек способен наслаждаться шопингом, медитацией, учебой, алкоголем, танцами до утра, молитвой, серфингом в интернете и т.д. И механизм возникновения удовольствия во всех случаях одинаков.
Чувство удовольствия связано с активацией небольшой группы взаимосвязанных участков мозга под названием «нейронная цепь удовольствия центральной части переднего мозга». Сложное название, но результат всегда один.
Удовольствие — прекрасная вещь, но и у него есть темная сторона: зависимость. «Она связана с долговременными изменениями в электрических, морфологических и биохимических функциях нейронов, — пишет профессор Линден. — Эти изменения становятся причиной многих ужасающих проявлений зависимости, включая привыкание (потребность во все возрастающих дозах удовольствия), непреодолимую тягу, синдром отмены, рецидивы».
А верный способ победить зависимость — понять ее природу.
ЖИРНОЕ, СЛАДКОЕ И СОЛЕНОЕ
С точки зрения нейронауки наш аппетит — результат сложного и многопланового взаимодействия гормонов и нейрогормонов. Желание съесть что-нибудь зарождается не в желудке или в кишечнике, а в гипоталамусе. Именно этот участок мозга подает сигнал о необходимости подкрепиться, оценивая наше эмоциональное и физическое состояние, время суток, сытость, а также количество белков, жиров и углеводов, которые уже поступили в организм.
Процесс поглощения пищи вызывает выброс нейромедиатора дофамина, что субъективно переживается нами как удовольствие
Почему же нас так тянет на сладкое, соленое, жирное — пищу, которая считается не самой полезной для здоровья? Утолить голод можно и салатом, но большинство предпочтет пиццу. И почему нам так сложно остановиться на одном пирожном?
Процесс поглощения пищи вызывает выброс нейромедиатора дофамина, что субъективно переживается нами как чувство удовольствия (дофамин называют «гормоном удовольствия»).
«Из-за особенностей диеты наших далеких доисторических предков мы генетически запрограммированы больше любить определенные вкусы и запахи — особенно сладкой, жирной и соленой пищи, — пишет Дэвид Линден. — У людей и крыс происходит больший выбор дофамина именно в процессе поглощения жирных и сладких продуктов».
К тому же именно такая пища приводит к быстрому эффекту: уровень глюкозы в крови повышается, и на какое-то время мы чувствуем себя бодрее и энергичнее.
Автор исследования поясняет: «Сильные и быстро возникающие сигналы об удовольствии вызывают большее привыкание». При этом интересно, что комбинация сладкой и жирной пищи вызывает сверхзависимость, создавая значительно большую активацию центров удовольствия.
В ходе экспериментов на лабораторных крысах ученые заметили, что испытуемые, которые уже наелись обычным кормом и отказываются от него, сладкую и жирную пищу готовы поглощать и дальше. Похожая история происходит и с нами, когда после сытного обеда мы не в силах отказаться от десерта.
СЕКС
Исследования доказали, что во время оргазма также происходит выброс все того же дофамина. Однако удовольствие от оргазма сильнее, чем от десерта. В чем причина?
«Оргазм — многогранное переживание с различными сенсорными, эмоциональными и другими подкрепляющими компонентами, — объясняет Дэвид Линден. — Это уникальный трансцендентный опыт. При оргазме мы воспринимаем все его аспекты вместе».
Кроме интенсивного, но довольно краткосрочного удовольствия от оргазма (25 секунд у женщин и 15 — у мужчин), есть и посторгазменное наслаждение. Это состояние — важнейший элемент укрепления отношений в паре. Отчасти оно объясняется выбросом гормона окситоцина из гипофиза, который находится под контролем гипоталамуса.
Окситоцин участвует во многих механизмах выработки привязанностей, и не только после оргазма. Например, выброс этого гормона происходит во время родов и грудного вскармливания, что формирует и укрепляет связь "мать–ребенок".
ТРЕНИРОВКИ
С едой и сексом все понятно. Но как регулярные тренировки могут приносить удовольствие, ведь они зачастую связаны с неприятными физическими ощущениями и даже болью? Однако вы наверняка не раз слышали признания тех, кто после хорошей пробежки чувствует себя лучше и бодрее. Секрет в том, что регулярные занятия спортом создают большое количество изменений в мозге — например, активизируют рост и развитие малых кровеносных сосудов, а также процесс создания новых нервных клеток.
Кроме того, физическая активность дает и быстрые краткосрочные эффекты, которые длятся 1-2 часа: повышение болевого порога, снижение тревожности и так называемая «эйфория бегуна».
Чтобы стать поклонником фитнеса, нужно начать им заниматься. И уже через 2–3 недели вы не сможете без спорта.
Дэвид Линден признает, что наука пока не может точно ответить на вопрос, какие именно биохимические изменения в мозге порождают физические нагрузки. Однако некоторые эксперименты показали, что тренировки зачастую сопровождаются повышенным выбросом опиоидов головного мозга. Эти нейропептиды играют важную роль в формировании мотиваций, эмоций, поведенческой привязанности, реакции на стресс и боль.

В результате масштабного эксперимента удалось доказать, что длительная прогулка быстрым шагом, не переходящим в бег, совершаемая трижды в неделю в течение четырех месяцев, дает тот же эффект, что и прием антидепрессантов.
Регулярные тренировки активируют выброс дофамина. Чтобы стать поклонником фитнеса, нужно начать им заниматься. И уже через 2-3 недели вы не сможете без спорта. Полезная информация для тех, кто мечтает стать активнее.
Об эксперте: Дэвид Дж. Линден — профессор неврологии в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, главный редактор «Журнала нейрофизиологии».

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n399161905.html

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Категория: Новости / Вкусное утро

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