Диетолог рассказала, как нельзя худеть к лету

/Вкусное утро/

Какую диету выбрать и каких правил придерживаться, чтобы привести себя в хорошую форму к летнему отдыху, объяснила в интервью диетолог Алена Барредо.

Похудеть к лету вполне реально, но не стоит делать это слишком стремительно и садиться на экспресс-диеты, предупреждает диетолог Алена Барредо. По ее словам, лучше всего начать снижение веса с уменьшения количества потребляемых калорий.

"Экспресс-диеты, различные моно-диеты – это не очень хорошая история. Они негативно отражаются на метаболизме, на синтезе жиросжигающих гормонов, поэтому я за простое снижение калорий. Если вы переедали, перейдите на меньшие порции. Обратите особое внимание на ужин. Его лучше перенести на более ранний срок. А чтобы уменьшить поступление углеводов, добавьте в этот вечерний прием пищи больше овощей и нежирного белка. Тогда будет хорошее снижение веса, которое будет проходить правильно и корректно для организма", – сказала Алена Барредо в интервью радио Sputnik.

Быстрое похудение – это всегда стресс, который может обернуться набором веса, поэтому лучше делать это постепенно и сидеть на диете примерно месяц, советует диетолог.

"Не рекомендуется быстрое снижение веса – более 500 граммов в неделю, так как в дальнейшем будет привес. Быстрое снижение веса – это всегда резкое ограничение калорийности. Организм подумает, что сейчас стресс, что нужно срочно делать запасы, соответственно будет увеличиваться содержание кортизола, гормона стресса, который является к тому же жиронакапливающим гормоном. Резкое снижение веса негативно отражается на организме. Лучше худеть плавно и медленно. Как правило, снижение веса идет в течение месяца", – пояснила Алена Барредо.

Не нужно снижать калорийность так, чтобы ходить постоянно голодным и жестко ограничивать себя, добавила диетолог.

"Чтобы не было постоянного чувства голода, нужно и завтракать, и обедать, и ужинать, и обязательно есть белок. Если недоедать белок, будет низкая насыщаемость и высокое чувство голода. Если вы любите шоколад, ешьте шоколад, просто немного и в первой половине дня. Можно съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не "кусочничать". Жесткие ограничения, которые будут вызывать стресс, не нужны", – сказала Алена Барредо.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/