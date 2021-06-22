Можно ли питаться только фруктами в жару

/Вкусное утро/

Могут ли фрукты заменить другие продукты питания в жаркую погоду и принесут ли пользу такие поправки к ежедневному рациону, объяснила в интервью врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

В жару людям часто хочется перейти на какую-то легкую пищу. При высокой температуре воздуха тело нагревается, а аппетит снижается, человек стремится получить больше жидкости. Поэтому многие отдают предпочтение сочным фруктам и пытаются заменить ими завтрак, обед или ужин. Но "легкость" фруктов обманчива, они могут оказаться слишком калорийными, предупредила врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

"Если употреблять большое количество фруктов, это будут лишние калории, это может сказаться на весе. Нужно смотреть на рацион человека в целом – возможно, ему не хватает калорий в течение дня, поэтому и тянет на сладкое, а фрукты сладкие и свежие", – сказала она.

При этом фрукты содержат недостаточно веществ, необходимых человеку, они не могут заменить остальные продукты питания, считает врач-диетолог.

"Там в принципе кроме углеводов в большом количестве ничего нет, то есть там точно не будет достаточно белка, жиров. С этой точки зрения (питаться фруктами, – ред.) не очень полезно", – уверена она.

Но один прием пищи может состоять из фруктов, добавила Наталья Нефедова.

"Один прием пищи можно заменить фруктами. Я бы делала это вместо завтрака. Это дополнительная жидкость после сна, которая освежает, восстанавливает электролиты, потерянные во время сна, приводит в состояние бодрствования. Чтобы правильно очистить фрукты, стоит замочить их на 30 минут в обычной воде, а потом уже споласкивать и употреблять", – посоветовала врач-диетолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/