Сколько пельменей можно съедать за день?

/Вкусное утро/

Многие россияне любят пельмени, но употребление этого блюда может привести к набору лишнего веса. Безопасную для здоровья порцию продукта назвала в интервью кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.

Пельмени – высококалорийный продукт, употребление которого может приводить к набору лишних килограммов. Обычно врачи не рекомендуют есть это блюдо людям с избыточной массой тела. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, какая порция пельменей не навредит здоровью. По ее словам, чтобы вес не увеличивался, надо съедать не более десяти штук в день.

"Пельмени – это тесто и мясо, которые едят со сметаной либо с какими-то приправами, поэтому это достаточно высококалорийный продукт. Если пельмени среднего размера, то десять штук – это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза", – отметила Ирина Бережная.

Но даже в таком количестве пельмени не стоит есть каждый день, считает она.

Чтобы снизить калорийность блюда, можно добавлять в него овощи, продолжила диетолог.

"Если вы делаете пельмени дома, то можно положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно, чтобы уменьшить содержание мяса за счет овощей. Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда. Если пельмени покупные, то их надо обязательно заедать салатом", – посоветовала Ирина Бережная.

Зубова Ольга Анатольевна