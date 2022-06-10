Диетолог объяснила, какое место в рационе должна занимать сметана

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Сметана не так безвредна, как кажется. Врач-диетолог Наталья Нефедова в интервью рассказала, сколько этого продукта в день можно съедать без негативных последствий для организма.

Некоторые люди думают, что сметана – более полезная заправка для салата, чем майонез. Однако употребление этого кисломолочного продукта может спровоцировать набор лишнего веса, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

"Сметана – это очень жирный продукт. Важно помнить, что добавление сметаны в блюдо серьезно увеличивает его калорийность. Поэтому, если часто и в больших количествах употреблять сметану, то это может привести к лишнему весу и ожирению", – предупредила Наталья Нефедова.

Включая сметану в рацион, нужно придерживаться определенной системы, считает диетолог.

"Надо в день употреблять две-три порции молочных продуктов. Например, две столовые ложки сметаны – это порция, стакан молока – порция, 50 граммов сыра – порция, 175 граммов йогурта – это тоже порция. Вы должны выбирать продукты, которые вам нравятся, и одним из них может быть сметана. Важно только, чтобы эти две-три порции в день не состояли исключительно из сметаны", – уточнила Наталья Нефедова.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»