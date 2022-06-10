Могут ли чипсы и мини-колбаски исчезнуть с прилавков?

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Какая судьба ждет популярные среди россиян легкие закуски на фоне западных санкций, рассказал в интервью директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

Многие иностранные производители продуктов питания покидают российский рынок, но такие привычные снеки, как чипсы и сухарики, с отечественного рынка не исчезнут, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

"Картофельные чипсы – это точно не то, где России можно нанести ущерб. Конечно, сейчас важно опираться на внутреннее производство. Какая здесь технология приготовления – масло, картошка, соль. Локализация производства этого продукта на территории России – 100 процентов. К тому же чипсы некоторых западных компаний были далеко не самыми качественными. С сухариками у нас вообще нет проблем", – отметил он в интервью радио Sputnik.

Разнообразные мини-колбаски, которые относятся к мясным снекам, тоже изготавливаются на территории РФ, продолжил эксперт.

"Большая часть колбасок производится в России. У нас налажено производство по итальянским и немецким технологиям", – уточнил Алексей Зубец.

Что касается сушеных кальмаров, то они поставляются на российский рынок из стран Юго-Восточной Азии, поэтому цены на них могут вырасти, полагает эксперт.

"Если брать кальмаров, то их привозят из стран Юго-Восточной Азии, например, из Вьетнама или Таиланда. У нас с этими государствами связи не разорваны. Они являются по отношению к нам дружественными. Однако существуют логистические проблемы, поэтому цены могут расти", – считает Алексей Зубец.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»