Агроном назвала срок разложения химикатов, которыми обрабатывают абрикосы

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Когда абрикосовые деревья опрыскивают химикатами и можно ли отравиться их ранними плодами, рассказала в интервью агроном Елизавета Тихонова. Абрикосы нового урожая появились на прилавках российских магазинов.

Обычно деревья обрабатывают химикатами сразу после цветения, чтобы вредители не уничтожили плоды, отметила в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.

"Абрикосы обрабатывают химикатами в тот период, когда только начинается формирование плодов, то есть сразу после цветения. Если этого не сделать, то их просто съедят вредители. Абрикосы потеряют товарный вид и станут несъедобными. Вредители могут проникнуть внутрь плода и отложить личинки в мякоть и в косточку", – уточнила Елизавета Тихонова.

Вероятность отравления абрикосами очень мала, поскольку вещества, которые используются при опрыскивании деревьев, разлагаются в течение двух-трех недель, продолжила агроном.

"Ничего особо опасного в обработке химикатами абрикосов для конечных потребителей нет. Все вещества, которыми обрабатывают абрикосы, разлагаются в течение двух-трех недель. Поэтому к моменту созревания и тем более попадания плодов на рынок никакой "химии" в них не остается", – уверена Елизавета Тихонова.

Чтобы полностью исключить попадание химикатов в организм, перед употреблением абрикосы необходимо тщательно вымыть, напомнила она.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»