Какие блюда полезно есть в жару

/Вкусное утро/

Летом лучше отдавать предпочтение продуктам, которые легко усваиваются и помогают охладить организм, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина. В интервью она объяснила, какие блюда подходят для жаркой погоды.

Летний рацион должен отличаться от зимнего, уверена врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В теплое время года организму не требуется дополнительная энергия, чтобы согреться, отметила она.

"Летом не нужно запускать нашу "печь", чтобы согреваться, можно обходиться легкими "энергоносителями". Белки можно получать из продуктов, которые легче перевариваются. Это творог, яйца, морепродукты, курица, индейка, кролик. Жиры можно употреблять в основном растительные", – сказала Елена Соломатина.

По словам диетолога, хорошим вариантом для лета могут стать овощные супы.

"Холодные летние супы, например, гаспачо, окрошка, свекольник, содержат много овощей, зелени, клетчатки, дают насыщение и не требуют огромного количества энергии для переваривания. Они выводят лишние жиры из организма, очищают организм и кормят полезную микрофлору. От нее многое зависит, в том числе наше самочувствие в жаркие дни. Летние супы также восполняют баланс электролитов в организме", – уточнила Елена Соломатина.

В жаркую погоду можно также добавить в рацион продукты с освежающим, охлаждающим действием, продолжила она.

"Есть продукты, которые считаются охлаждающими. Это цитрусовые, например, лайм, лимон, грейпфрут, а также мята, огурец. Как ни странно, горячий зеленый чай тоже может охлаждать. Он содержит определенные вещества, антиоксиданты, которые помогают организму противостоять негативному воздействию солнца. Человек потеет, включается внутренний теплообменник (устройство для передачи тепла от одной среды к другой, – ред.), как в холодильнике или в кондиционере, который позволяет охлаждать организм. Такой же эффект могут дать некоторые специи", – добавила Елена Соломатина.

Диетолог не советует специально охлаждать блюда, которые принято есть горячими, так как пищеварительные ферменты вырабатываются только при определенной температуре. Если употреблять такую еду в холодном виде, она не будет нормально перевариваться, предупредила Елена Соломатина.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»