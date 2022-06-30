"Поиск Родины": повар оценил "русский салат" на саммите НАТО

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"Картофельный салат по-русски" удивил участников саммита НАТО, пишут СМИ. О происхождении этого блюда рассказал в интервью шеф-повар Антон Калер.

На саммите НАТО в Мадриде участникам и гостям мероприятия в ресторане был предложен "русский" картофельный салат. Наличие такого блюда в меню в текущих геополитических условиях вызвало удивление у присутствующих, пишет Reuters. В тексте также говорится, что за удивлением последовал ажиотаж и блюдо было распродано.

В интервью радио Sputnik шеф-повар, автор YouTube-шоу Eda Show Chef Антон Калер рассказал, что участники саммита НАТО напрасно удивились "русскому" салату, поскольку он имеет европейские корни.

"Исторически сложно определить родину салата оливье или вот этого картофельного салата. Если вспомнить, то картофель в Россию завез Петр I из Европы. Картофельные салаты в Европе появились раньше, чем у нас, но у нас они стали очень популярными, потому что эти крестьянские блюда были сытными, вкусными и дешевыми. Но если говорить о поиске родины салата, то она не в России, а в Европе", – объяснил Антон Калер.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»